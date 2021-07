Afgelopen weekend heeft het “Future of First-Person Shooters” panel plaatsgevonden, waaraan de ontwikkelaars van onder meer DICE hebben meegedaan. Uiteraard levert dat weer wat nieuwtjes op. Zo hebben we geleerd dat het maken van een Battlefield 2042 map ongeveer een half jaar tot een jaar kan duren. De exacte tijdsduur is afhankelijk van de afmetingen, hoe complex het is en of het om een volledig nieuw klimaat gaat. De meeste tijd zit echter in het balanceren van de gameplay.

Er moet nog een speciale modus worden onthuld, die klassieke maps aan Battlefield 2042 toevoegt. Nu is dat op zich niet heel bijzonder, ware het niet dat de modus specifiek voor Battlefield-fans is gemaakt. Lars Gustavsson, de ‘vader van Battlefield’, heeft de modus gezien en is ‘erg tevreden’. Tot slot wordt er goed naar Apex Legends gekeken voor de live service ondersteuning en zijn er heel wat lessen geleerd. Onze Battlefield 2042 preview lees je op de site.