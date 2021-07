Hunt: Showdown wist vorig jaar, ondanks de vreselijk generische titel, toch een behoorlijke fanbase aan zich te koppelen. De titel waaide als een frisse wind door het multiplayergenre, dankzij sterke horrorinvloeden en een nieuwe twist op Battle Royale. Erg uitgebreid kon je deze jacht echter niet noemen: al die tijd hebben spelers het met slechts twee maps moeten doen.

Daar komt binnenkort verandering in. Een derde map is namelijk reeds te spelen via de testservers op pc en zal binnenkort ook de PlayStation 4 aandoen. De map heet ‘DeSalle’ en zal onder andere een gevangenis en koolmijn bevatten, allen gedrenkt in de gepast onheilspellende stijl van de game. Daarnaast zullen we deze keer ook betrekkelijk meer hoogteverschillen aantreffen.