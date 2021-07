Blue Fire wist als actie- en platformtitel in februari best hoge ogen te gooien op pc en Nintendo Switch. Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat deze charmante indiegame nu ook zijn weg naar de andere consoles vindt. Stadia en Xbox One zijn reeds de revue gepasseerd; PlayStation – meer bepaald de vierde iteratie – is op 23 juli aan de beurt.

Zoals het een nieuwe launch betaamt, kan je hieronder een bijbehorende trailer vinden. Enjoy!