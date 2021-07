Veel PlayStation 4 games die sinds de release van de PlayStation 5 ook op dat platform verkrijgbaar zijn, die bieden een gratis upgrade aan. Er zijn echter een paar uitzonderingen, zo dien je voor bijvoorbeeld Call of Duty: Black Ops Cold War bij te betalen. FIFA 21 ging die tour niet op, maar dat zal met FIFA 22 veranderen zo blijkt.

EA onthulde de nieuwste footie gisteren in aanloop naar de finale van het Europees Kampioenschap voetbal en je kunt hier alle details vinden. Uit de vrijgegeven informatie blijkt ook dat iedereen die de standaard versie van de game voor de PlayStation 4 of Xbox One koopt, niet in aanmerking komt voor een ‘next-gen’ versie.

De enige versie die wel over zo’n upgrade beschikt is de Ultimate Edition, die gelijk een stukje duurder is. Deze editie bundelt als het ware beide versies van FIFA 22.

“Dual Entitlement is only available with the purchase of the FIFA 22 Ultimate Edition. The Standard Edition of FIFA 22 does not include Dual Entitlement. That means if you purchase FIFA 22 Standard Edition on PS4 and upgrade to PS5 later, you would need to purchase the PS5 version of the game to play.”