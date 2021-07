De speciale PlayStation 5 trailers applicatie van Abandoned zou onlangs verschijnen, maar dat liep uit op een anticlimax. De ontwikkelaar gaf – na een countdown – aan dat de applicatie meer tijd nodig heeft en dat ze deze hebben moeten uitstellen naar augustus. Het is dus nog even afwachten vooraleer we wat meer over deze titel gaan horen, maar wel hebben we nu een datum.

Via Twitter heeft BLUE BOX laten weten dat de Abandoned PS5-app vanaf 29 juli te pre-loaden valt. Daarna zal op 10 augustus de introductie worden toegevoegd gevolgd door een nieuwe trailer later in de maand. Gezien de introductie pas op 10 augustus volgt, ziet het er naar uit dat je er vanaf 29 juli en in de tussentijd nog niet zo heel veel mee kan.

De applicatie is trouwens 1.982GB groot, gezien deze al op het Playstation Network staat.

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August.

