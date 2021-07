Call of Duty: Warzone heeft sinds de release de nodige glitches en exploits gehad en er duiken geregeld nieuwe op. Ditmaal op een plek waar je het absoluut niet wilt hebben, namelijk in de Gulag. In deze 1 versus 1 arena strijd je voor je laatste kans en dan wil je niet hebben dat andere spelers mee komen doen.

Iemand heeft echter uitgedokterd om de match van een ander te joinen, zoals je in de onderstaande video kunt zien. De speler weet met parachute in de Gulag te landen terwijl hij eigenlijk moet wachten op z’n beurt. De tegenspelers kunnen hem niet doden, terwijl hij de twee duellerende spelers wél kan uitschakelen door ze te slaan.

Op het moment dat de glitchende speler aan de beurt is voor zijn eigen gevecht, dan is de glitch voorbij. De speler in kwestie heeft niet gedeeld hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft, maar gaf wel aan dat binnen enkele dagen te publiceren. Het is dus aan Raven Software om dit snel op te lossen.

En als ze dan toch bezig gaan met de Gulag, dan zou het ook geapprecieerd worden als ze de geluiden van de Gulag weghalen uit de gewone Warzone map. Sinds de start van het huidige seizoen is het namelijk mogelijk om alle Gulag geluiden te horen op bepaalde plekken op de Warzone map, wat nogal verwarrend is.