Gran Turismo 7 zal niet voor 2022 verschijnen, maar er bestaat wel een kans dat we de game eerder te spelen krijgen. Er staat namelijk een Gran Turismo 7 beta test op het programma, dat onder een ‘Experience PlayStation’ promotie valt. Via de genoemde sectie op de PlayStation website is het mogelijk om een quest te starten en via ‘Related Campaigns’ en nadien ‘Italia Quest’ bij de ‘Gran Turismo Beta (Test)’ uit te komen.

Het doel is om vervolgens de Gran Turismo 7 launch demo te kijken om een vroege beta code te krijgen. De code die vervolgens gegeven wordt blijkt een placeholder, dus daar kan verder niets mee gedaan worden. Het ziet er dus een beetje naar uit dat er een test uitgevoerd wordt via de website, wat wellicht samenhangt met een PlayStation Experience evenement waarover al even geruchten gaan. Mogelijk dat – als dit evenement plaatsvindt – er een beta voor Gran Turismo 7 gelanceerd wordt.

Het is een wat ongebruikelijk ‘lek‘ en er is officieels niets aangekondigd, maar een beta voor Gran Turismo 7 klinkt op zich niet heel onlogisch. De vraag is alleen of die er echt komt en zo ja, wanneer.