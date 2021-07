Vorig jaar augustus kwam Nexomon: Extinction uit voor consoles. Dit was echter niet de eerste game van de Pokémon-kloon. Die kwam in 2017 uit voor pc en mobiele apparaten. Deze titel is nu ook onderweg naar de PlayStation 4 en 5.

Er is verder weinig informatie gegeven over Nexomon, maar hoogstwaarschijnlijk zal de resolutie opgehoogd zijn ten opzichte van het origineel, maar of de game nog meer aanpassingen/verbeteringen met zich meebrengt is onbekend. Wellicht krijgen we dat in een later stadium te horen.

Er is nog wel een trailer vrijgegeven van Nexomon en die check je hieronder. Deze laat tevens zien dat de game ‘binnenkort’ zal verschijnen.