Aanstaande vrijdag ligt F1 2021 in de winkels en met deze naderende release, zijn de eerste reviews nu online verschenen. Die schetsen een uitstekend beeld, want de game krijgt mooie cijfers. We hadden ook niet anders verwacht, want Codemasters levert al jaren kwaliteit met deze franchise.

Hieronder een overzicht van de cijfers die zoal door media wereldwijd gegeven zijn. Ook onze review mag je snel verwachten, wij zetten nog de puntjes op de i en zijn nog de laatste dingen aan het ontdekken. Onze review gaat een dezer dagen online.