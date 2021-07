Vanwege het succes van Judgment werd er al snel door SEGA besloten om een vervolg te maken die later dit jaar moet verschijnen. Maar als het een beetje tegenzit zal dit het laatste deel in de serie worden.

Volgens Nikkan Taishu ondervindt SEGA problemen met het agentschap Johnny & Associates. Dit bedrijf behartigt de belangen van Takuya Kimura, die de hoofdrol vertolkt in Judgment en diens vervolg. Het agentschap wil dat Kimura niet te zien is in pc-games en SEGA wil juist een pc-versie van Judgment en Lost Judgment op de markt brengen.

De reden om de acteur niet te gebruiken in pc-games is een beetje vreemd. Volgens de bron heeft het agentschap de controle over wie foto’s en gelijkenissen van Kimura op het internet mag gebruiken en pc-games hebben daar direct toegang toe. Zo kan iedereen de gelijkenis van de acteur online gebruiken, maar dit is een rare beredenering, want ook console games hebben direct toegang tot internet en er bestaat al sinds jaar en dag een screenshotfunctie.

Voorlopig zit SEGA met de gebakken peren, want zij kunnen de Judgment-serie niet op pc uitbrengen. Dit is volgens de uitgever wel nodig om de serie leefbaar te houden. Het is dan ook mogelijk dat na Lost Judgment de reeks stopt. Tenzij er een nieuwe acteur wordt aangetrokken, maar of dat de juiste richting om te nemen is…