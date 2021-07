Rockstar Games kondigde vorige week de Blood Money update voor Red Dead Online aan en deze update is vandaag online gegaan in de game. Met de release van deze gratis update voor de game, zijn er veel nieuwe activiteiten toegevoegd en die zetten we hieronder duidelijk op een rijtje. Het is nogal wat, deze Blood Money update, wat voor de digitale criminelen onder ons een uitstekende reden is om weer in Red Dead Online te duiken.

De inzet is dat Guido Martelli, de onderbaas van Angelo Bronte in Red Dead Redemption 2, zijn greep op de samenleving van Saint Denis wil vergroten. Dit wil hij doen door zijn netwerk van beruchte misdadigers in te zetten voor nieuwe misdaden, allemaal op zoek naar Capitale, wat zeldzaam handelswaar op de zwarte markt is. Als hij dit tot zijn beschikking heeft, kan hij op hoog niveau gaan handelen.

Capitale is op verschillende plekken te vinden en het trekt ook de aandacht van overheidsinstanties. Daarom zet Martelli zijn mensen in om dit te bemachtigen en dat is waar jij om de hoek komt kijken als speler. Je zult kampen moeten beroven, maar ook criminelen moeten overvallen, verborgen kisten moeten vinden en nog veel meer. Daarnaast kun je ook contracten aannemen van bondgenoten van Maratelli, wat je nog meer Capitale oplevert.

Dit onderdeel komt dus met een reeks activiteiten, maar dat is lang niet alles. Ook de Quick Draw Club wordt geïntroduceerd en hieronder hebben we alle nieuwe features naast elkaar gezet:

Nieuwe features

Crimes – Missies die uit meerdere delen bestaan en je activeert middels Contracts in free roam. De eerste drie zijn nu beschikbaar, later volgen er nog drie.

Jewels of the West – Eerste van drie Opportunities en hierbij moet je een trein overvallen.

Rank Passes – Vier nieuwe passen in plaats van een grote. Deze heet ‘The Quick Draw Club’

Hired Gun Kit – Te koop, maar optioneel: bevat Capitale, munitie, consumables en een bandana in Hired Gun-thema.

Madam Nazar – Zij biedt nu de Haraway Outfit en Rebellion Poncho aan

Nieuwe tint – Nu beschikbaar voor de Torras Poncho, beschikbaar bij kleermakers, General Stores en de mobiele Wheeler, Rawson & Co. Club Catalogue

Pamphlet – Skill en Satchel pamphlets zijn nu verkrijgbaar bij de Fence.

In tegenstelling tot eerdere Red Dead Online updates krijgen spelers nu direct toegang tot alle nieuwe missies nadat ze eenmaal geïntroduceerd zijn tot Martelli. Ook is het niet nodig om bepaalde items aan te schaffen, waardoor de drempel een stuk lager ligt.

Deze update voert ook nog quality of life verbeteringen door en dat zijn de volgende:

A new menu system allowing players to select Free Roam Missions and Blood Money Missions from Free Roam Mission Givers

The Nominated Series: A new matchmaking tool that allows players to “nominate” a mode to play, and to then join a series made up of the mode they nominated, as well as modes nominated by other players. This will function similarly to a jukebox; players can choose what to play in a series in addition to modes that other players select

New Daily Challenges

New Awards

Nvidia DLSS now available to all Windows users with eligible Nvidia graphics cards

Blood Money also features an in-game appearance by real-life, Grammy-nominated American Blues artist Christone “Kingfish” Ingram as a mysterious guitarist first seen and heard in the official trailer here

Much more to play and discover in the months to come

The Quick Draw Club

Zoals eerder al aangegeven zijn er vier nieuwe Rank Passes en die kunnen apart aangeschaft worden naargelang persoonlijke interesse. Een voltooide Rank Pass levert 25 Gold Bars op samen met diverse andere beloningen. Daarnaast krijgen spelers die alle vier de passen voltooien een beloning voor de Halloween Pass 2 gratis. Hieronder meer specifieke details: