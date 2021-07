Een ruime twee jaar terug brachten SEGA en Sumo Digital Team Sonic Racing ter wereld, een meer dan prima racer die tevens leuke team-aspecten in het racegeweld wist te verwerken. Dit jaar bestaat de iconische blauwe egel en dat moet natuurlijk gevierd worden.

Zo lijkt SEGA er ook over te denken, want een listing bij onder andere het Franse SoGamely lijkt het bestaan van Team Sonic Racing 30th Anniversary Edition te verklappen. De retailer lekte al eerder het bestaan van Sonic Colors: Ultimate en Sonic Origins. Als we de listing mogen geloven zal de game op 27 oktober verschijnen voor de relatief zachte prijs van €24,99.

Details over deze heruitgave zijn op dit moment nog schaars en gezien SEGA (nog) geen aankondiging heeft gedaan, is het allerminst zeker dat de game daadwerkelijk onderweg is. Mocht daar verandering in komen, dan lees je dat natuurlijk bij ons terug.