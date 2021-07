Over twee weken komt NEO: The World Ends With You uit en om de game onder de aandacht te houden, is er een nieuwe Japanse trailer vrijgegeven. Deze kan je onderaan dit bericht checken.

NEO: The World Ends With You is een actie RPG, waarin je speelt als Rindo. Op een dag kom je in het bezit van een mysterieuze speld, waardoor je verwikkeld raakt in een dodelijk spel. Wil je weten of de game iets voor jou is, dan kan je een demo downloaden uit de PlayStation Store.