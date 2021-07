Tijdens de afgelopen State of Play showcase onthulden Sony en Kojima Productions dat er een verbeterde uitgave van Death Stranding onderweg is, de zogeheten Director’s Cut zoals ook het geval is met Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Bedenker en regisseur Hideo Kojima is echter geen fan van deze subtitel, zo laat hij weten in een bericht op Twitter.

De Japanner had immers op creatief gebied altijd het laatste woord en de term director’s cut wordt juist vaak gebruikt voor films of games waar – voorafgaand aan de release – in gesneden is om bijvoorbeeld de lengte te verkorten of om controversiële elementen te verwijderen.

In deze editie van Death Stranding zijn er juist zaken toegevoegd die na de release van de game zijn gemaakt en zodoende is hij geen fan van de subtitel Director’s Cut. De regisseur geeft aan dat hijzelf zou opteren voor een ‘Director’s Plus’ editie.

2/2

In the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. Delector's Plus? So, in my opinion, I don't like to call "director's cut". — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 12, 2021

Death Stranding: Director’s Cut is vanaf 24 september verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Mocht je de game al aangeschaft hebben, dan kun je voor een tientje upgraden naar deze nieuwe editie.