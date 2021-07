Er zijn tot op heden al duizenden skins te vinden in Fortnite, alhoewel ze niet allemaal meer te verkrijgen zijn. Gelukkig komen er steeds weer nieuwe uit, zodat we nooit zonder nieuw verkleedmateriaal komen te zitten.

Vanaf morgen kunnen we ons in een LeBron James pakkie hijsen. Deze held beperkt zich niet tot slechts één outfit, maar je hebt wel drie verschillende. Hoe deze eruitzien en met welke accessoires deze gebundeld zijn, zie je in de video hieronder.