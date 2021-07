Vorige maand brachten we je het nieuws over de aankomende documentaire over Demon’s Souls. In deze docu staat het proces van de ontwikkeling centraal en noclip heeft de video nu afgerond en online gezet.

Zoals de meeste fans wel zullen weten is Demon’s Souls een game die initieel in Japan uitkwam in 2009 en in 2010 ook haar weg gevonden heeft naar het Westen. De ontwikkeling van de game werd gedaan door FromSoftware, onder losse supervisie van Japan Studio. Anno 2017 werd de game opnieuw onder handen genomen door Sony en remake koning Bluepoint Games. Het werd lang geheim gehouden, maar uiteindelijk was het verlossende woord daar: Demon’s Souls Remake zou een launch game voor de PS5 zijn.

Ben je benieuwd hoe deze klassieker in 2020 wederom een gigantische impact wist te maken? Check dan de onderstaande video!