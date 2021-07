We zouden het bijna vergeten zijn, maar er is daadwerkelijk nog een exclusieve titel voor de PS4 in ontwikkeling. Althans, zo werd deze aangekondigd: WiLD. Eerder dit jaar bleek al dat ontwikkelaar Wild Sheep Studios op zoek is naar vers bloed en dat is ook nu weer het geval.

Deze game is al sinds een zeer ver verleden in ontwikkeling, maar is de laatste paar jaren op z’n zachtst gezegd erg afwezig. De laatste concrete vorm van informatie over de game stamt alweer uit 2015, toen de ontwikkelaar gameplay toonde.

Wat de toekomst brengt voor deze game blijft vooralsnog een mysterie, maar wat we wel weten is dat de ontwikkelaar opnieuw op zoek is naar nieuwe Level Artists specifiek voor WiLD. De vraag is alleen of de game nog steeds voor de PS4 uitkomt of dat de titel nu naar de PS5 doorschuift.