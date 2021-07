Vorige week zond Sony een nieuwe State of Play livestream uit en hier werden wat nieuwe games getoond, waaronder Deathloop. Ook de Death Stranding: Director’s Cut kwam voorbij en het was op zich een prima uitzending, maar het was ook weer niet extreem indrukwekkend. Maar wat niet is kan nog komen, want er is een nieuw gerucht opgedoken omtrent een PlayStation evenement.

Dat er een PlayStation evenement aan zit te komen gaat al langer rond in de wandelgangen en eerdere geruchten wezen naar 8 juli. Dit bleek te kloppen al was het een State of Play uitzending. Een insider, Robert Serrano, die een geschiedenis heeft van lekken die zowel kloppen als niet kloppen, meldt dat er een evenement voor 12 augustus gepland staat.

Dit evenement zou zich richten op updates omtrent God of War, Horizon: Forbidden West, de next-gen PlayStation VR en meer. Het zou gezien kunnen worden als een wat groter evenement dan de ‘reguliere’ State of Play uitzendingen, maar het zal wel gewoon nog via YouTube en Twitch plaatsvinden. Er is dus vooralsnog geen sprake van een fysiek evenement, want dat ligt momenteel natuurlijk nog lastig.

Of het klopt weten we niet, maar het is aan te raden 12 augustus toch maar even in de agenda te noteren. Bij een officiële aankondiging laten we het weten.