Het huidige seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone is inmiddels over de helft en zoals gebruikelijk is mogen we voordat het nieuwe seizoen van start gaat eerst nog een significante update verwachten. Daarvan heeft Raven Software inmiddels de details gedeeld en zo weten we dat Season Four Reloaded, zoals het heet, donderdag 15 juli van start gaat.

Dit brengt een nieuwe modus naar Warzone en dat onder de noemer Payload. Hierin is het de bedoeling dat twee teams van 20 spelers tegen elkaar vechten om als eerste intel te verzamelen vanaf voertuigen die onderdelen van de neergestorte satelliet bevatten. Het aanvallende team moet het voertuig als het ware langs alle checkpoints begeleiden en als dat binnen de tijd lukt, dan wint dit team.

De tegenstanders moeten obstakels bouwen en de aanvallers van de voertuigen afschieten om zo de aanvallers te stoppen en het potje te winnen. Kortom, dit klinkt erg als de War modus uit Call of Duty: WWII. De spelers zullen in Payload continu droppen met hun eigen loadout en kunnen in de omgeving op zoek gaan naar geld en killstreaks, waardoor er ook Warzone elementen in de mix worden gegooid.

Verder mogen spelers in Warzone nog een nieuwe killstreak verwachten en dat is de sentry gun uit Call of Duty: Black Ops Cold War. Deze sentry gun zoekt zelf naar vijanden en gaat dan automatisch schieten. Deze killstreak duurt een minuut en zal zichzelf nadien vernietigen. Tot slot zal er nog een nieuw wapen worden toegevoegd en dat is de OTs 9, een smg die vergelijkbaar is met de Bullfrog.

De update moet nu beschikbaar zijn om te pre-loaden en deze is op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 8.9GB groot. Alle andere toevoegingen hieronder op een rijtje.