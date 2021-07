Ghostwire: Tokyo is naast Deathloop eveneens een titel van Bethesda die tijdelijk exclusief zal zijn voor de PlayStation 5. Deze game stond gepland voor een release in oktober later dit jaar, maar dat is niet langer haalbaar. De ontwikkelaar laat op Twitter weten dat ze Ghostwire: Tokyo hebben moeten uitstellen naar begin 2022.

De primaire reden om de game uit te stellen is om de gezondheid van iedereen bij Tango Gameworks te beschermen. Dit geeft de ontwikkelaar genoeg tijd om de wereld van de game tot leven te brengen zoals ze dat zelf voor ogen hebben. Hieronder de complete verklaring.