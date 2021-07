Begin vorige maand kondigde Crytek de Crysis Remastered Trilogy aan. Het was alleen niet helemaal duidelijk of deze bundel ook als fysiek exemplaar aangeboden zou worden. Daar is nu duidelijkheid over geschept.

Gamers die liever hun games daadwerkelijk in hun handen willen hebben, hoeven niet bang te zijn. Crysis Remastered Trilogy zal aankomende herfst ook gewoon als fysiek exemplaar in de winkels te vinden zijn.

De game zal uitkomen voor de vorige generatie consoles, maar heb je een PlayStation 5 of Xbox One X|S, dan zal het er toch wat beter op draaien.

Crysis fans will be able to get their hands on physical copies of Crysis Remastered Trilogy for Xbox and PlayStation as it comes out for retail this fall. pic.twitter.com/kbBOfCyFZm

— Crytek (@Crytek) July 12, 2021