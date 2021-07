De Smurfen, wie kent ze niet? In mei van vorig jaar kondigde OSome Studio een nieuwe game aan – The Smurfs: Mission Vileaf – waar de iconische blauwe mannetjes uiteraard de hoofdrol in spelen. Sindsdien hebben we vrij weinig van de game vernomen, maar uitgever Microïds heeft een nieuwe trailer vrijgegeven.

Het verhaal van The Smurfs: Mission Vileaf is speciaal voor de game geschreven, maar zal natuurlijk de bekende humor niet uit het oog verliezen. Daarnaast zullen speelbare personages zoals Brilsmurf, Smurfin en Grote Smurf de revue passeren. Tevens lijken de blauwe kaboutertjes een speciaal stukje gereedschap te hebben – The Smurfizer – waarmee je corrupte planten kunt genezen maar bijvoorbeeld ook hoger door kunt springen.

De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken. The Smurfs: Mission Vileaf verschijnt op 26 oktober voor de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc. De PlayStation 5 en Xbox Series consoles zijn in 2022 aan de beurt.