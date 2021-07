Een poosje terug onthulde EA Games Battlefield 2042 en op 22 juli zullen we tijdens EA Play Live weer het nodige aan nieuwe footage van de game te zien krijgen. Vandaag duikt de ontwikkelaar via een nieuwe blogpost echter wat dieper in een aantal zaken van de game, waarover ze wat meer uitleg geven.

Zoals bekend stap je in Battlefield 2042 in de rol van zogeheten Specialists. Dit is een nieuw type soldaat en in totaal beschikt de game over 10 varianten. Elke variant komt met een unieke Specialist Trait en Specialty, alsook een volledig customizable loadout.

Je kunt dus je eigen Specialist kiezen op basis van zijn of haar Trait en Speciality. Een voorbeeld is de Wingsuit die aan een bepaalde Specialist gekoppeld is, maar je bent door dit systeem niet gebonden aan een specifieke bijbehorende loadout, aangezien je die natuurlijk zelf kunt vormgeven.

Een Trait is eveneens gekoppeld aan een bepaalde Specialist en dat betreft in feite een unieke perk. Zo kan Falck, een van de Specialists, anderen op het veld reviven naar volledige health. Dit is een betere variant op de Squad Revive, die bovendien langer duurt en niet volledige health teruggeeft. Qua loadout kan elke Specialist het volgende instellen:

Primary Weapon

Equipment (Items zoals Medical Crate of Supply Crate)

Secondary Weapon

Throwable (Items zoals Frag of Incendiary granaten)

Elke squad in Battlefield 2042 bestaat uit een maximum van 4 spelers en in de modi Conquest en Breakthrough kunnen meer spelers dezelfde Specialist gebruiken.

Het volgende wat aan bod komt is het zogeheten ‘Call-in’ systeem, waarmee spelers bijvoorbeeld voertuigen kunnen oproepen die dan gedropt worden. Je kunt daarnaast ook bij het spawnen direct in een voertuig terechtkomen, waardoor je veel vrijheid hebt qua gebruik van dit soort hulpmiddelen. Kies je voor een vliegtuig of helikopter, dan zul je bij een spawn gelijk in de lucht starten.

Wel komt het Call-in systeem met wat nuances. Iedereen kan een voertuig oproepen, dat is dus niet gebonden aan een specifieke Specialist, maar de beschikbaarheid varieert wel per map en modus, en ook heeft elk team een bepaald budget. Hierdoor kan er niet oneindig veel opgeroepen worden. Na het oproepen van een voertuig treedt er een cooldown in werking, wat eens te meer aan de balans moet bijdragen.

In eerdere beelden werd de mechanische hond-achtige robot Ranger geïntroduceerd. Dit valt ook onder het Call-in systeem en is dus niet gebonden aan een Specialist. Wel valt dit ook onder de genoemde cooldown en er is een beperking op de hoeveelheid Rangers in een match. De Ranger kan je inzetten om je te beschermen, om locaties te inspecteren en meer.

Als laatste kijken we ook nog even naar de maps die bij Battlefield 2042 inbegrepen zitten. Bij de release zullen er 7 beschikbaar zijn en dit zijn de grootste maps ooit gemaakt. De daadwerkelijke omvang varieert echter per modus. Als je op een bepaalde map speelt in de Breakthrough modus, dan kun je meer gebieden betreden dan wanneer je dezelfde map speelt voor Conquest.

De maps zijn qua inrichting, omvang en dynamische evenementen identiek op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het enige verschil om een soepele ervaring te bieden is dat de last-gen versie tot 64 spelers ondersteunt en op de current-gen versie is dat 128 spelers. Het aantal van 7 maps lijkt echter laag, maar dat is pas het begin. Na de release zullen er meer maps aan de game worden toegevoegd.

En daarmee hebben we de belangrijkste nieuwe details op een rijtje gezet. Het blogbericht is nog vele malen uitgebreider met nog meer aanvullende informatie. Daarvoor verwijzen we je graag door naar deze site. Eerder publiceerden we al een preview met daarin onze eerste bevindingen, daarvoor kan je hier terecht.