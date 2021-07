Op de dag van de EK-finale heeft EA tevens de volgende FIFA game onthuld. We gaan dit jaar uiteraard naar FIFA 22 en de footie belooft dit jaar onder andere de Hypermotion technologie te introduceren, die tevens alleen beschikbaar is in de next-gen versies van de game. Verder kon men al vertellen dat Volta en uiteraard de Career Mode terugkeren, maar voor die laatste lijkt EA iets nieuws toegevoegd te hebben.

Op de website van FIFA 22 is er namelijk te lezen dat je in de Career Mode ook je eigen club kunt maken. Normaliter kies je een club uit één van de bestaande competities en probeer je uiteraard zoveel mogelijk trofeeën te winnen. Waarschijnlijk betekent dit dat je zelf je logo en tenue in elkaar kunt knutselen, om daarna steeds hogere divisies te bereiken.

Ten slotte worden de eerder onthulde ‘FUT Heroes’ nog eens benoemd. Spelers zoals Mario Gomez, Tim Cahill en Robbie Keane zijn onthuld en men belooft in augustus nog meer Heroes te tonen.

FIFA 22 is vanaf 1 oktober verkrijgbaar en de game komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, pc, Stadia en Nintendo Switch.