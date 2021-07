Maneater is zeker geen perfecte game, maar het weet toch een vermakelijk avontuur voor te schotelen. Het nieuws dat er meer content onderweg is, werd dan ook positief ontvangen door gamers die wel meer Maneater wilden. De eerste grote uitbreiding is nu van een releasedatum voorzien.

Tripwire Interactive maakte begin april al bekend dat ‘Truth Quest’ in de zomer zou uitkomen. De ontwikkelaar/uitgever houdt woord, want de uitbreiding zal op 31 augustus worden aangeboden.

Om je een idee te geven wat je te wachten staat in Truth Quest, is er een trailer vrijgegeven die je iets meer details geeft. Deze check je hieronder.