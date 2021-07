Fans van Call of Duty kunnen waarschijnlijk niet wachten op de definitieve onthulling van Call of Duty 2021, die voor nu bekend staat als Call of Duty: Vanguard. De game lijkt terug te keren naar de Tweede Wereldoorlog en volgens de geruchten zou Activision de onthulling laten samenlopen met een groots evenement in Call of Duty: Warzone.

De Battle Royale shooter heeft ter voorbereiding op Season Four Reloaded een nieuwe update gekregen en dataminers konden het natuurlijk niet laten om alvast in de bestanden te gaan zitten wroeten om zo nieuwe informatie op te doen. De handige jongens en meisjes zijn erin geslaagd, want men lijkt te hebben ontdekt dat vliegtuigen mogelijk onderweg zijn naar Call of Duty: Warzone.

Zo is er een optie toegevoegd in de opties voor ‘invert vertical look’, zodat de kijkrichting omgekeerd is bij het omhoog en omlaag bewegen van de analoge stick. Op de onderstaande afbeelding van Twittergebruiker ‘Zesty’ kun je zien dat je deze optie sinds kort ook alleen voor vliegtuigen kunt aanzetten.

Daarbij heeft diezelfde Zesty, in een scriptbestand voor Payload, verwijzingen gevonden naar vliegtuigen en spawns voor vliegtuigen voor beide teams, hoewel de leaker zelf aangeeft dat dit ook voor computergestuurde vliegtuigen ingezet kan worden.

🚨UPDATE🚨

Apparently, an 'Invert Vertical Look' option was added to the game with S4 confirming that Planes will be integrated into the game like other reputable sources leaked.

They could just be in the files for Payload for testing!

(Image: @trap514mtl) https://t.co/QPCsnEdM0c pic.twitter.com/14IjflFYpA

— Zesty – News & Leaks (@ZestyCODLeaks) July 12, 2021