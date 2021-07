We hebben al meerdere malen met jullie gedeeld wat voor mooie en bijzondere games er worden gemaakt met Dreams. Er is nu een project verschenen dat wellicht nog meer indruk maakt dan wat er al getoond is.

Cyber Sheep Film heeft een heuse korte animatiefilm gemaakt met de PlayStation 5-versie van Dreams. Deze is 21 minuten lang en laat zien dat er echt heel veel mogelijk is met de ‘game’ van Media Molecule. Het indrukwekkende resultaat kan je hieronder bekijken.