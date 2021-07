Vreugde alom toen eerder deze maand Ghost of Tsushima: Director’s Cut werd aangekondigd. Een verbeterde en uitgebreide versie van de topper die Ghost of Tsushima was, dat zien we alleszins wel zitten. Deze versie voegt bovendien het eiland Iki – Ikishima – aan de game toe en die uitbreiding lijkt heel wat content met zich mee te brengen.

Op Reddit dook een verslag op van een playtester die de uitbreiding al gespeeld heeft. Kennelijk gaat het hier om 15 tot 20 uur aan nieuwe gameplay die tjokvol nieuwe features zit. Nieuwe omgevingen, nieuwe dieren, nieuwe vijanden, nieuwe uitrustingen en ga zo maar door. Dit verklaart dan ook het prijskaartje dat aan deze Director’s Cut vasthangt, gezien het hier niet om een gratis upgrade van de basisgame gaat.

Ghost Of Tsushima: Director’s Cut verschijnt op 20 augustus.