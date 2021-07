Samurai Warriors 5 verschijnt op 27 juli voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Voordat de game in de schappen ligt zal er echter een speelbare demo uitkomen, zo laat uitgever Koei Tecmo via Twitter weten.

Deze demo zal een week eerder, op 20 juli, verkrijgbaar zijn via de PlayStation Store. In deze demo krijg je twee scenario’s voor je kiezen: Raid op Imagawa en Assault op Mino. Beide scenario’s hebben te maken met het pad van Nobunaga.

Verder kun je met Hideyoshi Hashiba, Nō, Ieyasu Tokugawa en Toshiie Maed aan de slag in de Free modus. Eventuele opslagdata zal je naderhand mee kunnen nemen naar de volledige game.