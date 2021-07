Psychonauts 2 komt volgende maand dan eindelijk uit na een lange periode van ontwikkeling. De game mikt alleszins op een groot doelpubliek, want uit recente tweets van ontwikkelaar Double Fine kunnen we afleiden dat de game een ‘Invincibility mode’ zal hebben. De precieze quote gaat als volgt:

De reden voor deze optionele modus is simpel: iedereen moet kunnen genieten van de game, ongeacht je skills.

“All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It’s an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met. End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want.”