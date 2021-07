Review | F1 2021 – Het huidige Formule 1 seizoen begon in tegenstelling tot vorig jaar dit keer wel zonder echt veel vertraging. Daarmee ziet het er naar uit dat het seizoen normaler zal verlopen dan de vorige keer, hoewel bepaalde Grands Prix niet zeker zijn vanwege de veranderende situatie omtrent de pandemie. Desalniettemin is er een vast gegeven en dat zijn de Formule 1-games van Codemasters. Vrijdag verschijnt F1 2021 en die game volgt natuurlijk het huidige seizoen, voegt nieuwe onderdelen toe en maakt voor het eerst de stap naar de nieuwe current-gen platformen. Wij reden genoeg rondjes om te zien dat F1 2021 weer een uitstekende racegame is.

Het avontuur van Aiden Jackson

De grote blikvanger van F1 2021 is natuurlijk de verhalende Braking Point modus. In deze modus neem jij de rol aan van succesvol Formule 2-coureur Aiden Jackson die het kampioenschap binnen weet te halen, waarna hij overstapt naar de Formule 1. Je kunt met hem kiezen uit de wat lager geclassificeerde teams zoals Alfa Romeo, AlphaTauri, Aston Martin (Racing Point) en meer, alwaar je jouw Formule 1-carrière begint. Je komt hier naast Casper Akkerman te zitten, die oudgediende is, maar echt soepel verloopt het allemaal niet. De stroeve samenwerking wordt nog eens verergerd door situaties op de baan, waardoor het team er ook onder gaat lijden.

Braking Point schotelt je over een tijdspanne van pakweg twee jaar allerlei situaties voor die in de Formule 1 ook voorkomen, zij het wat aangedikt op basis van Drive to Survive inspiratie. Je zult in deze modus verschillende races rijden, maar het zijn hierin vooral momentopnames uit het seizoen. Zo kun je plots halverwege een race beginnen en ook komen er tijdens de race cut-scènes voor. Daarnaast rijd je af en toe ook een volledige race en tussen deze races en daadwerkelijke race-activiteiten door, wordt het verhaal aan je gepresenteerd middels tussenfilmpjes. Tevens krijg je te maken met interviewaanvragen, een manager die je op de huid zit, social media waarop iedereen zijn zegje doet en ga zo maar door.

Braking Point is een leuke toevoeging die zeker de moeite waard is om te spelen, maar verwacht er ook weer niet de wereld van. Het verhaal is vrij voorspelbaar en bij momenten zelfs cheesy, maar dat doet niets af aan het feit dat het vermakelijk is. Hierbij wel het advies om de systeemtaal van je console op Engels te zetten, want anders krijg je het in het Nederlands gepresenteerd en de voice-acting is nu niet bepaald overtuigend. Er zit in het begin zelfs een stem in van iemand die het beter bij het inspreken van cartoons kan houden, want het is een complete mismatch. Olav Mol is natuurlijk ook weer van de partij en zo zijn er meer Nederlandse stemmen te horen, maar het is niet heel goed. Het is té veel van een blaadje opgelezen, waardoor het emotie mist. Kies dus altijd voor de Engelse voice-acting, die is namelijk vele malen beter.

Allerlei toevoegingen en verbeteringen

In de kern is F1 2021 dezelfde game als vorig jaar, maar dan aangevuld met nieuwe modi, alsook wat nieuwe features. In de carrière modus heb je nu een viertal opties, waarvan er twee nieuw zijn. De bestaande opties zijn een reguliere carrière en een MyTeam carrière, wat een uitgebreide variant is omdat je hierin ook je team moet managen. Daarnaast kun je nu kiezen voor de ‘Real Season Start’, waarmee je op elk gewenst moment in het huidige seizoen mee kunt doen, waarbij F1 2021 dan de statistieken overneemt van het actuele seizoen. Dus als je kiest om de plek van Max Verstappen in te nemen, dan zou je op dit moment als kampioenschapsleider naar Silverstone afreizen, waar aankomend weekend de volgend Grand Prix zal plaatsvinden.

In de ‘Two-player Career’ krijg je hetzelfde voor je kiezen als een reguliere carrière, maar zoals de benaming al aangeeft speel je deze met een vriend of vriendin. Hierbij kun je kiezen voor weer een tweetal opties. Zo is de een dat je je eigen weg gaat en de ander is dat je teamgenoot je altijd volgt. Dus in dat laatste geval zal je teamgenoot met je meereizen als je van het ene team naar het andere team overstapt. Leuker is echter om juist bij andere teams te rijden, waardoor de rivaliteit eens te meer toeneemt. Hoe dan ook, deze tweespeler modus is een welkome aanvulling op de gebruikelijke modi die de game te bieden heeft. Want laten we wel wezen, het is nu eenmaal leuker om een rivaal van vlees en bloed te hebben dan een virtuele rivaal die je niet zoveel doet.

Deze modus speel je trouwens online en in dat segment tref je nog veel meer opties. Zo kun je natuurlijk deelnemen aan esportwedstrijden, mits je snel genoeg bent, maar ook kun je zelf een lobby opzetten alsook meedoen aan willekeurige wedstrijden die de game organiseert. Hierbij heb je de keuze uit een professionele lobby waarop striktere regels van toepassing zijn. Ben je meer een casual speler, dan kun je in de daarvoor bestemde lobby terecht waar je meer vrij kunt racen. Dit wil zeggen dat tegenstanders niet door elkaar van de baan gebeukt kunnen worden, schade is zo goed als niet aanwezig en meer. Prima voor de beginner dus, maar vergis je niet: de uitdaging is ook hier groot. In al onze online sessies hebben we trouwens prima races kunnen rijden zonder last te hebben van lag. In dat opzicht heeft Codemasters het dus prima voor elkaar.

Tot slot kent de game nog op diverse andere vlakken kleine verbeteringen. Zo is de R&D afdeling qua user interface op de schop gegaan en het is even wennen, maar uiteindelijk wel een stuk duidelijker. Daarnaast is het nu mogelijk om trainingen te simuleren om zo punten te vergaren voor de R&D afdeling. Zelf de traindoelen voltooien levert je het meeste op – bij succes althans – maar als je daar geen zin in hebt, dan kan je de game dat voor je laten doen. Een fijne toevoeging voor als je bepaalde circuits niet zo tof vindt en er sneller doorheen wilt gaan. Verder hebben we gemerkt dat de AI nog wat beter reageert op jouw acties, waardoor ze beter kunnen verdedigen en daar ook actief lastige racelijnen bij pakken. Dit maakt het dus moeilijker om andere coureurs voorbij te gaan en dat werkt het realisme in de hand.

‘Next-gen’ racegame!?

F1 2021 is de eerste game in de franchise die voor de PlayStation 5 verschijnt en dat betekent natuurlijk dat er wat visuele verbeteringen mee gemoeid zijn. Die zijn echter wat wisselvallig. Zo heb je een Quality modus en een Performance modus. De eerste geniet onze voorkeur, gezien je dan in een 4K resolutie kunt racen en dat ziet er grafisch erg strak uit. Dat neemt echter niet weg dat de grafische focus in dat opzicht vooral op het belangrijkste ligt. Dit wil zeggen de auto’s, de directe omgeving en specifieke details die circuits kenmerken. Alles er omheen is van een beduidend lagere resolutie, waardoor het wat tegen de rest afsteekt. De stabiele framerate van 60 frames per seconde is erg fijn om naar te kijken en dat maakt het tot de voorkeursinstelling.

De Performance modus biedt een 1440p resolutie en het verdubbelt de framerate naar maar liefst 120 fps. Klinkt indrukwekkend, maar in de praktijk is het een teleurstelling, want de textures zijn van een dermate lage kwaliteit dat we naar een PlayStation 4 game zitten te kijken. Ook de hoge framerate komt niet goed uit de verf, want het is een stap terug ten opzichte van de 60 fps wat te wijten valt aan framepacing issues. Deze modus is leuk om te hebben, maar je doet je speelervaring er absoluut geen plezier mee. Gelukkig is de Quality modus in dat opzicht een uitstekend alternatief. Maar er valt visueel nog wel wat meer op F1 2021 aan te merken. Zo zijn de animaties van de coureurs op bijvoorbeeld het podium echt verouderd en ook kijken ze nogal dood uit hun ogen. Daar is duidelijk weinig aan gedaan en dat mag op het to-do lijstje.

Hetzelfde geldt voor de screen tearing in tussenfilmpjes, wat best wel hevig kan zijn. Daar mag dus nog wel een patch tegenaan gegooid worden. Ook moet Codemasters echt wat meer aandacht aan de interviews geven, want die kloppen met enige regelmaat voor geen meter. Maar om met een positieve noot af te sluiten, de ervaring op zichzelf die je met F1 2021 krijgt is echt uitstekend. Het racen is weer net wat beter dan vorig jaar dankzij de AI, maar ook de sublieme besturing. Zowel met een stuurtje – wij speelden met de Logitech G923 op de GTG Gaming Chair – als de DualSense controller is het een genot om de auto’s over de baan te sturen. In het geval van die laatste is de haptische feedback gebaseerd op hobbels en kerbs, wat erg natuurlijk aanvoelt. Net zoals de weerstand in de adaptieve triggers. Uitstekend werk!