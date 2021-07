De meeste games bevatten het wel: een van top tot teen verzorgde singleplayer die een mooie sfeer neerzet. Vaak ook wel onder de noemer ‘Story Mode’ als een optionele keuze om meer context aan de game toe te voegen. Maar zo heb je ook games als Call of Duty in het verleden en de aankomende Battlefield die er juist vanaf stappen, omdat de focus meer op de online ervaring ligt. Voor gamers die dus fan zijn van een solo ervaring met setpieces is dit een gemis, maar juist bij andere games waar je het minder verwacht wordt meer op dit terrein gewonnen.

Sportgames lijken juist de competitieve sferen aan te dikken met zulke story modi om net even dat beetje extra gevoel van sfeer te bieden. FIFA heeft dit bijvoorbeeld gedaan met The Journey, waarin je een onbekende ziel bent, die zijn weg naar de top vindt in deze verhalende presentatie. Hier is overigens vaker wat mee gedaan, zo ook bijvoorbeeld in een Madden. Een meer recent voorbeeld is het eergisteren verschenen F1 2021, die voor het eerst een verhalende modus bevat en daarvan kunnen we zeggen dat het een toevoeging is die in de smaak is gevallen.

Kortom, steeds meer en meer sportgames krijgen de toevoeging van een story modus. Hoewel je hier nooit echt een grote Hollywood knaller mag verwachten á la The Last of Us: Part II, lijkt het wel iets te zijn wat er is om te blijven. Het maakt een sportgame een stuk betekenisvoller, of niet? Ik moet in dit verhaal ook Rainbow Six Siege even aanhalen om er een extra perspectief op los te laten. Rainbow Six Siege is in de kern een competitieve online game, waarin amper iets van een verhaal naar voren komt. Hier en daar kan je wat achtergrond informatie lezen over de verschillende Operators, maar het zal ons niks verbazen als de meeste gamers de personages zien als skins met bepaalde vaardigheden.

Rainbow Six Extraction legt dan weer meer betekenis rondom de personages door hun in situaties te brengen waarbij hun karakter en persoonlijkheden de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, veel meer dan in een Siege, waarin je niet verder komt dan punten scoren en online potjes winnen. Bij de sportgames komt deze vergelijking deels om de hoek kijken, want meestal buiten dat je op tv en internet de huidige stand van zaken volgt van het voetbal in de echte wereld, weet je voor de rest niet hoe een Ronaldo of Messi zich voelen in de kleedkamer (van de game). Misschien hebben zij wel een goal gemist en gebruiken ze de lockers als voetbal om de frustraties te uiten?

Hoewel dit natuurlijk niet iedereen hoeft te interesseren en het primair gaat om je droomteam bij elkaar te sprokkelen, de sport na te bootsen of om gewoon hier en daar een casual potje te spelen voor de dagelijkse behoefte, is er ook een publiek dat net even een andere en unieke ervaring binnen zo’n sport ook niet verkeerd vindt om eens mee te maken. Daarom is de stelling van deze week dat een story modus in een sportgame een leuke meerwaarde biedt om net even dat beetje extra ziel toe te voegen aan de sport die je interessant vindt om te spelen.

Wat vinden jullie: van de verschillende sportgames die deze optie bieden, kunnen jullie je dan met zo’n verhalende singleplayer vermaken? Of is de aantrekkingskracht om dit te spelen niet zo hoog en laat je het eigenlijk gewoon links liggen omdat je meer competitief een potje online wil strijden? Laat weten in de comments of er animo is om vaker een story modus te zien in sportgames of dat dit iets is wat jullie niet zo interessant vinden.