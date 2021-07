Final Fantasy VII Remake Part II staat op de agenda, net zoals Final Fantasy XVI. Square Enix heeft het er dus maar druk mee, maar ondertussen wordt er ook nagedacht over Final Fantasy X-3. Die game is officieel niet aangekondigd en de komst zal nog lang op zich laten wachten, maar de basis ligt er in ieder geval wel.

Dit valt op te maken uit de woorden van Tetsuya Nomura, die in een interview met Famitsu heeft aangegeven dat schrijver Nojima in grote lijnen heeft uitgewerkt hoe Final Fantasy X-3 eruit zou kunnen komen te zien. Hierbij geeft Nomura aan dat de kans op deze game niet 0 is, maar dat de focus voor nu op Final Fantasy VII Remake Part II ligt.

Zien jullie Final Fantasy X-3 graag verschijnen of is het té lang geleden om nog een derde deel van die subfranchise te maken?