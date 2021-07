Uitgever GameMill Entertainment heeft samen met de ontwikkelaars Ludosity en Fair Play Labs de platform brawler Nickelodeon All-Star Brawl voor de PlayStation 4 en 5 aangekondigd. In de game speel je met personages uit Nickelodeon shows zoals Leonardo en Michelangelo uit de Teenage Mutant Ninja Turtles. Daarnaast maken ook Patrick Star, Sandy Cheeks en SpongeBob SquarePants uit de gelijknamige show hun opwachting.

De platform brawler bevat twintig arena’s om het in uit te vechten. Hier zie je wederom bekende locaties zoals de “Technodrome” uit de Teenage Mutant Ninja Turtles en “Jellyfish Fields” uit SpongeBob SquarePants. Je kunt de game alleen spelen, maar er is ook ondersteuning voor lokale coöp tot en met vier spelers en online multiplayer. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar Nickelodeon All-Star Brawl moet ergens in de herfst van dit jaar uitkomen.