Hoewel ontwikkelaar Insomniac Games Marvel’s Spider-Man 2 nog niet officieel heeft aangekondigd, weten we allemaal dat de studio aan een vervolg werkt. Sony zet flink in op hun Spider-Man licentie met zowel films als games, dus na het uiterst succesvolle eerste deel kan een tweede deel natuurlijk niet uitblijven. Iets dat motion capture acteur Nadji Jeter nu ook op Instagram lijkt te verklappen.

Hij had namelijk een afbeelding geplaatst van hemzelf in een motion capture pak met de tekst dat het filmen van Spider-Man 2 gaat beginnen. Uiteraard is het bericht inmiddels verwijderd, wat alleen maar meer olie op het vuur gooit. Via Twitter wordt er nu een screenshot gedeeld, zie hieronder.

Nu wordt er beweerd dat Sony een groot first-party PlayStation evenement gepland heeft staan voor 12 augustus, dus wellicht horen we dan meer of gaat het puur om God of War: Ragnarok draaien?