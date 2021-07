Games kunnen aardig wat ruimte in beslag nemen op de SSD van de PlayStation 5. Daar is Call of Duty: Black Ops Cold War een goed voorbeeld van. Je hoeft met Aliens: Fireteam Elite in ieder geval niet bang te zijn dat deze bijna een derde van je SSD in beslag neemt.

De SSD van de PlayStation 5 is niet erg groot en er is nog steeds geen mogelijkheid om een extra SSD in de console te zetten. Het is daarom goed om te weten hoeveel ruimte een game inneemt als je die van plan bent te kopen.

Staat de PS5-versie van Aliens: Fireteam Elite op je verlanglijstje, dan heb je maar weinig ruimte nodig. De game is slechts 12,548GB groot. Het is mogelijk dat daar nog een day one patch bij komt, maar die zal er hoogstwaarschijnlijk niet voor zorgen dat de bestandsgrootte heel veel groter wordt.