Er zijn verschillende fabrikanten die accessoires maken voor de PlayStation en een daarvan is Fanatec. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van accessoires voor racegames en zij hebben nu de handen ineengeslagen met Polyphony Digital. Dit om stuurwielproducten te maken voor Gran Turismo, waaronder deel zeven.

Dit laat het bedrijf weten via persbericht, hoewel men niet in detail treedt in wat ze precies aan het maken zijn. Eerder bracht Fanatec al stuurwielen, pedalen en meer producten voor de PlayStation uit, dus het is de verwachting dat ze op diezelfde voet doorgaan.

“For many years, Kazunori Yamauchi has pushed the limits on the software side and played a massive role in making sim racing popular. Now we have joined forces with the shared goal to continue to merge virtual and real-world racing together. We have several exciting projects in the pipeline and I can’t wait to see how they perform in Gran Turismo”, zegt Thomas Jackermeier, CEO van Endor AG (eigenaar van Fanatec).