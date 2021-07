Call of Duty: Black Ops Cold War zal binnenkort voorzien worden van betere textures op de PlayStation 5. Ontwikkelaar Treyarch heeft namelijk aangekondigd dat er een ‘high-resolution texture pack’ klaarstaat om uitgebracht te worden. Er is echter nog geen specifieke datum, maar daar komt Treyarch snel op terug.

Morgen gaat er een nieuwe update online die Season 4 Reloaded moet inluiden, maar op basis van de woorden van de ontwikkelaar zit dit texture pakket er nog niet bij. Mocht dat veranderen, dan laten we dat natuurlijk weten. Verder heeft de ontwikkelaar aangegeven dat er weer een gratis trial voor de shooter aankomt.

“On PlayStation 5, High-Resolution Texture Packs will become available in an upcoming update. We’ll let everyone know when they’re available for download.”