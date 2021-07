Phil Spencer – de grote baas van Xbox – is erg onder de indruk van de DualSense en dan vooral van de unieke features die de controller in zich heeft. Hij ziet deze functies dan ook graag op een Xbox controller terug.

Microsoft stuurde begin dit jaar een enquête naar sommige Xbox-bezitters en één van de vragen was of Xbox-gamers de unieke features van de DualSense missen op de Xbox-controller. Waarschijnlijk is hier uitgekomen dat dit inderdaad wordt gemist, want Spencer liet in een aflevering van Kinda Funny Gamecast weten dat een geüpdatete Xbox controller tot de mogelijkheden behoort.

“We’re definitely thinking about different kinds of devices that can bring more games to more places. There’s probably some work that we’ll do on the controller. I think Sony’s done a nice job with their controller and we kind of look at some of that and [think] there are things that we should go do.”