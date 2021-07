DiRT 5 is al even verkrijgbaar en Codemasters wil de game niet loslaten, want ze hebben een nieuwe update voor de racer aangekondigd. Sterker nog, ze spreken over de grootste update voor de game tot op heden en die mogen spelers op 20 juli verwachten. Via het PlayStation Blog gaat de ontwikkelaar daar uitgebreid op in, hieronder de belangrijkste details op een rijtje.

Zo komt de update met nieuwe auto’s, nieuwe banen en nieuwe manieren om te spelen. Daarnaast krijgt de singleplayer carrière een boost dankzij 27 nieuwe evenementen en vier extra auto’s om mee aan de slag te gaan. Deze auto’s zijn: Bentley Continental GT Ice Racer, Armada Rock Racer, Rezvani Tank en Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept.

Deze auto’s komen met nieuwe liveries en ook zullen er twee nieuwe sponsoren zijn om uit te kiezen. Het zojuist genoemde valt onder het ‘Super Size Content Pack’, waarvoor je dient te betalen. De prijs van deze uitbreiding is nog niet bekend.

Ook komt er het nodige aan gratis content naar de game en dat valt onder het ‘The Parts Unknown Playground Pack’, wat meer objecten aan de game zal toevoegen om in de creator modus te gebruiken. Het thema is dit keer space en sci-fi. Verder worden er wekelijkse uitdagingen aan deze modus toegevoegd, alsook Creator Rewards. Dit om meer competitie aan te bieden en om spelers te motiveren elk aspect van deze modus te gebruiken.

Als laatste krijgt ook de DualSense controller aandacht, zo zal een aankomende update volledige haptische feedback ondersteuning toevoegen samen met adaptieve trigger ondersteuning. Deze update zorgt voor een nog betere feedback tijdens het racen. Nu was dit al beschikbaar in DiRT 5, maar op deze manier wil Codemasters de gevoelservaring verder verfijnen. Hetzelfde heeft men gedaan met de 3D audio ondersteuning van DiRT 5, die eveneens van een verbetering voorzien wordt.