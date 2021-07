Milestone maakte recent bekend dat er een trackbuilder aanwezig zal zijn in Hot Wheels Unleashed en gaf hier al een korte trailer bij. Track builders in een racegame kunnen echter behoorlijk uitgebreid zijn, dus een trailer van ongeveer een minuut vertelt ons nog niet bijster veel. Nu gaat de lead game designer van Hot Wheels Unleashed, Federico Cardini, wat dieper op de materie in.

De focus ligt op simpelheid, iedereen moet makkelijk een vette racebaan kunnen maken. Federico voegt hier aan toe dat de tool die wij als spelers gaan krijgen niet zo gek veel anders is dan hoe ze bij Milestone zelf de tracks hebben gemaakt. Op 30 september kan je in ieder geval aan de slag met jouw eigen banen creëren, want dan zal Hot Wheels Unleashed verkrijgbaar zijn.