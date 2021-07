Chernobylite is nu al een behoorlijke tijd in early access via Steam op pc, maar de volledige release staat om de hoek… voor de pc. Desalniettemin zal een PS4-versie ook deze zomer nog volgen met als kers op de taart een PS5-versie ergens later dit jaar. Chernobylite is een RPG met survival horror elementen die zich afspeelt in de Exclusion Zone, een daadwerkelijke locatie in Tsjernobyl.

Igor wordt een toerist genoemd, dit omdat hij niet oorspronkelijk van Tsjernobyl afkomt. Hij is op zoek naar Tatjana, die Igor in zijn dromen heeft benaderd over dat zij in de Exclusion Zone te vinden is. De ontwikkelaar van Chernobylite, The Farm 51, heeft al vaker wat originele concepten gehad met NecroVisioN en Get Even. Chernobylite lijkt in ieder geval geen uitzondering op deze regel te zijn.