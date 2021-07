Wie graag in een hamsterbal op hoge snelheid door verschillende levels rolt en tegelijkertijd bananen wil oprapen, kan zich op 5 oktober gelukkig prijzen. Dan verschijnt namelijk Super Monkey Ball: Banana Mania en deze bundel brengt de games Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 en Super Monkey Ball Deluxe naar de PlayStation. De drie games zijn uiteraard bewerkt en de werelden zien er nu beter uit, zoals de onderstaande trailer laat zien.

De trailer toont namelijk de look van diverse levels en je krijgt hier in de video een helder overzicht van. Uiteraard kan je met jouw favoriete aapje de games spelen en je moet de sinistere Dr. Bad-Boon zien te stoppen van zijn kwaadaardige plannen. Alles gaat op hoge snelheid in de trailer en dat past uitstekend bij het tempo van de franchise.