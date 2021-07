Een bekende dataminer genaamd Lance McDonald heeft dit gerucht de wereld in gebracht. Lance is zelf een gigantisch Bloodborne fan, maar deze game schittert volgens hem in afwezigheid. Wel zouden er een hoop andere Sony-games onderweg zijn naar de pc. Welke titels specifiek doet Lance echter niet uit de doeken.

Ook weten we helaas niet wanneer, het is gewoon een kwestie van tijd. Sony heeft zijn interesse in pc-ports al meermaals uitgesproken, dus dat er meer onderweg is lijkt ons een logische stap. Hieronder hetgeen Lance precies wist te vertellen.

“If Bloodborne gets announced for PC, I’d love to smugly say “I secretly knew all about this!” but it would be a lie. I am aware of multiple upcoming PC ports of PlayStation exclusive games, but sadly none are Bloodborne. However I still have hope it’ll just come out of nowhere.

For some reason a lot of people actually genuinely think I secretly know about unannounced Bloodborne projects. I keep searching for info, and looking into all the fake “leaks” and “rumours” but sadly there’s nothing there that I’ve found so far.”