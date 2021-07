Dat Rockstar zowel GTA Online als Red Dead Online wekelijks voorziet van nieuwe uitdagingen, beloningen en meer is een steevast gegeven. Wie de laatstgenoemde online game nog nooit geprobeerd heeft, maar wel over Red Dead Redemption 2 beschikt, heeft nu geluk.

De grote Blood Money update verscheen eergisteren en Rockstar probeert nu nog meer zieltjes te strikken voor de online variant van Red Dead Redemption. Red Dead Online is namelijk tot en met 26 juli geheel gratis te spelen. Uiteraard moet je wel over de game zelf beschikken, maar je bent niet verplicht te beschikken over een actief PlayStation Plus abonnement.

Als je meer wilt weten over de Blood Money update, dan kan je in dit artikel terecht.