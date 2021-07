Sony gaat vrolijk verder met de lange reeks aan deals die iedere week in de PlayStation Store verschijnen, waardoor je het inmiddels haast een zekerheid kunt noemen. Zo ook deze week, waarin we afscheid nemen van Call of Duty: Modern Warfare. Deze game maakt plaats voor de survival game DayZ.

DayZ heeft een aardige reputatie opgebouwd en de keuze om de game naar console te porten was dan ook niet zo vreemd. Destijds waren wij echter allesbehalve te spreken over de game, en we scheurden deze uiterst slechte versie ongeveer in tweeën zoals je in onze review kunt lezen. Wij hopen dan ook dat de game in een veel betere staat verkeert dan toen, maar wees gewaarschuwd.

De standaard editie van DayZ is nu in de aanbieding. Wil je gebruik maken van deze deal, dan kan je via de onderstaande link direct naar de PlayStation Store toe.