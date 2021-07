Aanvankelijk zou Resident Evil Re:Verse als standalone multiplayer bij de release van Resident Evil 8: Village verschijnen. Dit werd niet door Capcom gehaald en de bedoeling was dat deze multiplayer na wat uitstel in juli zou verschijnen. We zijn nu halverwege de maand en hebben nog niets vernomen, maar dat is niet zonder reden.

Capcom heeft wederom besloten Resident Evil Re:Verse uit te stellen en wel naar 2022. Daarmee gaat de game dus zeker een half jaar vooruit en hoewel er niet een specifieke reden genoemd wordt, spreekt Capcom van het kunnen aanbieden van een soepele gameplay ervaring. Met andere woorden: ze hebben meer tijd nodig om kwaliteit te kunnen bieden.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR

— Resident Evil (@RE_Games) July 15, 2021