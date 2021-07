Later in augustus mogen we de Director’s Cut van Ghost of Tsushima verwachten en deze uitgave brengt een gloednieuw eiland naar de game: Iki. Nu heeft Sucker Punch hier nog niet heel veel details van gedeeld, maar een quality asurance tester kan zijn mond niet houden en deelt via Reddit het een en ander aan informatie.

Zo konden we al melden dat deze uitbreiding goed is voor 15 tot 20 uur aan gameplay en nu hebben we nog meer informatie. Maar niets van alle informatie valt te verifiëren, dus of het klopt is totdat Sucker Punch meer zekerheid geeft onduidelijk.

Iki is qua omvang vergelijkbaar met de onderkant van Tsushima eiland.

De uitbreiding bevat een nieuwe Heavy pantserset.

Ook bevat het een nieuwe Medium pantserset met een boog en mêlee perks, dit oogt en speelt compleet anders.

Nieuwe Light grade pantserset met verbeterde stealth en boogschade, ook de aanvalssnelheid neemt met 25% toe.

Er is een fakkelmechaniek toegevoegd voor een missie in een grot.

Er zijn drie nieuwe pantsers voor paarden, die gekleurd kunnen worden.

Diverse nieuwe charms en sommige daarvan kunnen het uiterlijk van Jin transformeren, waardoor hij eruitziet als Lord Shimura of een jonge Jin.

Nieuwe shrines en fluittunes. Ook komen er regenbogen voor.

Nieuwe vijanden en Mongoolse personages.

Nieuwe vechtstand die zwaardaanvallen mixt met acrobatische schoppen.

Verschillende upgrades voor zwaarden en bogen. De Shortbow krijgt een zoom functie upgrade.

Qua details is het dus erg minimaal, maar het is weer ietwat meer informatie. Neem het desalniettemin met het bekende korreltje zout. Ghost of Tsushima: Director’s Cut verschijnt op 20 augustus voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.