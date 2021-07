Nu het weer bijna weekend is hebben we uiteraard een overzicht van alle releases in de afgelopen dagen. Zo is Lost at Sea voor de PlayStation 5 verschenen en vandaag is ook F1 2021 de winkels in komen racen.

Voor juli relatief veel releases als je het ons vraagt en we hebben alles zoals gebruikelijk hieronder op een rijtje gezet.

Games

PS5

Lost At Sea – €14,99

PS4/PS5

Wizodd – €4,99

Shape of the World – €14,99

F1 2021: Deluxe Edition – €84,99

F1 2021 – €69,99

Within the Blade – €10,99

Alphadia Genesis – €14,99

PS4