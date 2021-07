Op 29 juli mogen we de Abandoned PS5-applicatie verwachten, zoals we recent al lieten weten. Op die datum kan de applicatie gedownload worden en op 10 augustus zou het daadwerkelijk bruikbaar moeten zijn middels een update. En het is de bedoeling dat er met deze app trailers gekeken kunnen worden.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar nu iets meer zicht gegeven op wat we mogen verwachten. Zo heet de applicatie niet langer ‘Realtime Trailers’, maar ‘Realtime Experience’. Dit sluit beter aan op de bedoeling en het volgende zal BLUE BOX Game Studios via de app uit gaan zetten:

Meerdere trailers

Gameplay demonstraties

Toekomstige live evenementen

Gezien deze aanpak lijkt het erop dat de applicatie ook voor de game zelf, als die eenmaal beschikbaar is, van belang zal zijn. Het hoe en wat moeten we echter afwachten, maar het begint steeds duidelijker te worden dat het een aardige onderneming is. Ook omdat een gemiddelde trailer tussen de 5 tot 12 minuten zal duren en dat is voor trailerbegrippen aan de lange kant.